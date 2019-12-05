: Akhisar'da ne yenir?

05.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:46

Kuşluk veya büryan diye de tabir edilen kuzu kapamadan tutun, bir balkan köftesi olan Pilaskavissa'ya, yalancı mantı Samsa'dan, Akhisar köftesine kadar bir sürü leziz yemeği uygun fiyatlarla yiyebileceğiniz Akhisar eğer rotanızın üstündeyse uğramadan geçmeyin deriz.

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