Akhisar'da motosiklet sürücüleri isyanda
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Akhisar'da motosiklet sürücüleri isyanda

Akhisar'da motosiklet sürücüleri isyanda
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünün yetkisinde bulunan trafik şubeye bağlı ekipler kask ve benzeri araçlarını takmayan motosiklet sürücüleri durdurulmadan arkadan plakasına yazılar cezalar artık motosiklet sürücülerini isyan ettirdi.

Akhisar'da araç trafiğinin büyük yükünü alan motosiklet sürücüleri artık isyan noktasına geldi.

Emniyet Kemeri takmayan araçlara neden arkadan ceza yazmıyorsunuz

Trafik yükünün büyük yükünü alan motosiklet sürücüleri bu uygulamanın bir an önce durdurulmasını isterken diğer yandan eğer motosiklet sürücülerine durdurmadan arkadan plakasına ceza yazılıyorsa o zaman neden araçta emniyet kemeri takmayan araçlara ceza yazılmıyor.

Motosiklet sürücülerinden daha fazla hız yapabilen elektrikli bisikletler ne olacak

Scoter tarzı motosikletlerden daha hızlı ve tehlikesi bir şekilde kullanılan elektrikli bisikletlerde neden denetim yapılmadığının sorusuna yanıt bekleyen scoter ve motosiklet sürücüleri haklı isyanını daha yüksek seslerle duyuracaklarını ifade ettiler.

18 yaş altında binlerce elektrikli bisiklet sürücüsü neden denetlenmiyor

Scoter ve motosiklet sürücüleri her türlü vergi ve denetime tabi tutulan araçları ile güvenli bir şekilde şehir içerisinde kurallar içerisinde seyahat ederken kısa mesafede eğer motosikletlerden kask isteniyorsa elektrikli bisiklet ve pedallı bisiklet sürücülerinde kask takması gerektiğini ifade ederek tek taraflı denetimlerin motosiklet sürücülerini isyan ettirdi.

Kaynak: Bültenler

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