Akhisar'da 'Merkez Çarşı Canlandırma Projesi' yeniden başladı

16.09.2019 12:34

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 18 Mart 2018 tarihinde temeli atılan ancak kazı sırasında tarihi eserlerle karşılaşıldığı için çalışmaların durduğu 'Merkez Çarşı Canlandırma Projesi' alanında çalışmalar tekrar başladı.



Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından başlatılan 'Merkez Çarşı Canlandırma Projesi', Akhisar Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün destekleri sonrası yeniden başladı. 18 Ocak 2018 tarihinde yer teslimi yapılan ve 18 Mart 2018'de temeli atılan ancak çalışmalar sırasında tarihi eser çıktığı için atıl duruma düşen bölgede tekrar hareketlilik yaşanıyor. Uzun zamandır atıl duran ve bölgedeki esnafın da tepkisini çeken Merkez Çarşı'da Akhisar Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce imzalanan protokol çerçevesindeki 30 hükümlü ile çalışmaya başladı. Alandaki ilk çalışmaları yerinde inceleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, ATSO yönetim kurulu üyeleri ile birlikte son süreci değerlendirdi.



Projenin yapım aşamasında tarihi eserlerin de ortaya çıkarılmasında ayrı bir çalışma ve ayrı bir maliyet getirmesinden dolayı çalışmaların durduğuna dikkat çeken Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, "Buradaki çalışmaları Akhisar Belediyesi ile paylaşma kararı aldık. Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile bir anlaşma protokol yaptı. Bu sayede 30 çalışanla birlikte kazı çalışmamız tekrar başladı. İyi de gidiyor, kazının sonucunda Anıtlar Kurulu'nun vereceği rapor doğrultusunda hareket edilecektir" dedi.



"Bu bölgenin Akhisar'a kazandırılması için çalışacağız"



Akhisar'ın merkezinde bulunan alanın bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu bölge Akhisar çarşısının tam ortasında ve maalesef tüm esnafımızı etkiliyor. Bununla ilgili biz de Akhisar Belediyesi olarak ilk adımımızı attık. Projeye desteklerimizi sunduk. Önemli olan buradaki kazı çalışmalarını bir an önce bitirmemiz. Bitirdikten sonra süreci hep beraber takip edeceğiz. Biz elimizden gelen en hızlı şekilde bu bölgenin Akhisar'a kazandırılması için çalışacağız. Bu noktada çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bundan sonraki aylarda da protokol gereğince desteğimiz sürecek. Bu bölge şehre kazandırılana kadar da çalışmalar devam edecektir" dedi.



Öte yandan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Anıtlar Kurulundan çıkacak rapor doğrultusunda buraya uygulanacak projenin de ortağı olmaya hazır olduklarının altını çizerek, önemli olanın projenin bitirilmesi olduğunu vurguladı.



Anıtlar Kurulunun vereceği rapor ile bölgenin kaderinin belli olacağını kaydeden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Daha önceki arkeolog arkadaşlarla görüştüğümüzde de bu bölgenin tarihi bir Agora, yani çarşı olduğu ifade edilmişti. Burası belki de bölgemizin binlerce yıllık çarşısıydı. Günümüzde de burası yine şehrimizin çarşısı ve şu andaki kazılar nedeniyle de çarşı esnafımız çok sıkıntı yaşıyor. Buranın bir an önce bitirilip çıkacak rapor doğrultusunda ne yapılacaksa yapılaması ve bu belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Buradaki belirsizliğin kaldırılması için Akhisar Belediye başkanımız ve ATSO yönetimimiz sağ olsunlar, bu konuda taşın altına elini koydular, bir an önce bitirilmesi için çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA