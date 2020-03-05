Akhisar'da Katı Atık Transfer İstasyonu Hizmete Hazır

05.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:13

Akhisar ve Gölmarmara ilçelerindeki evsel katı atıkların Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne taşınabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde yapımına başlanan katı atık transfer istasyonunda inşaat çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Uzunburun mevkiine yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine ilçelerden aktarılacak atıklar için transfer istasyonları çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Akhisar ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanan katı atık transfer istasyonunda incelemede bulundu. Transfer istasyonunun hizmete girmesiyle birlikte Akhisar ve Gölmarmara ilçelerindeki evsel katı atıklar Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne taşınacak.

Kaynak: Bültenler