Akhisar'da kansere farkındalık semineri

07.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:18

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Dünya Kanser Günü dolayısıyla seminer düzenlendi.



Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Akhisar Belediyesi tarafından Belediye Meclis Salonu'nda seminer düzenlendi. Hastalık konusunda farkındalık oluşturmak ve kanseri yenmede bilinçlenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla seminer gerçekleştirdi.



Kanserin yenilmesinde, tıbbi tedavinin yanında, moral, motivasyonun da çok önemli olduğuna dikkat çekilen etkinlikte konuşmacı olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Opr. Dr. Tolga Güçoğlu, Manisa Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Özgür Yıldırım, İstanbul Gelişim Üniversitesi İntern Psikoloji Yağmur Düztaş ve Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Emek Koçoğlu katıldı.



Seminere katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Erken evrede teşhis, kanser tedavisinin başarısını artırmaktadır. Bu noktada, kanser taramaları büyük önem taşımaktadır" dedi.



Yoğun katılımın gösterildiği seminerde kanserli hastalarda soru cevap kısmında merak ettiği bilgileri uzmanlar aracılığıyla edindi. - MANİSA

Kaynak: İHA