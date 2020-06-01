Akhisar'da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti
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Akhisar'da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti

Akhisar'da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti Akhisar Kadın Kooperatifi, pandemi sürecinde evlerinde kalan Akhisarlı ev hanımlarının gönüllü desteğiyle 4 bin adet tıbbı maske üreterek, Akhisar halkına dağıtılmak üzere Akhisar Belediyesi'ne teslim etti.

01.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:46

Akhisar'da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti

MANİSA - Akhisar Kadın Kooperatifi, pandemi sürecinde evlerinde kalan Akhisarlı ev hanımlarının gönüllü desteğiyle 4 bin adet tıbbı maske üreterek, Akhisar halkına dağıtılmak üzere Akhisar Belediyesi'ne teslim etti.

Korona virüs salgını süresince belediye ile işbirliği içerisinde çalışan Akhisar Kadın Kooperatifi, kent genelinde gönüllü olan Akhisarlı ev kadınları ile birlikte 4 bin adet tıbbı maske üretti. Akhisar Kadın Kooperatifi kurucu üyelerinden Fatma Kocabıyık, "Kadın Kooperatifi olarak gönüllü kadınlarımızla birlikte belediyemize destek amaçlı hibe edeceğimiz maskeleri teslim ediyoruz. Hiçbir ücret talep etmeyen gönüllü kadınlarımız, pandemi süresince evlerinde kendi dikiş makineleriyle bu maskeleri üretti. Bizler de bu maskeleri Akhisar halkına dağıtılması üzere belediyemize teslim ettik. Emeği geçen tüm kadınlarımıza ve belediyemize teşekkür ederiz. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle aşacağız" dedi.

"Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri"

Kadın kooperatifinin, Akhisar Dayanışması'nın en güzel örneklerinden birini sergilediğini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Kadın Kooperatifimize bize hibe ettikleri 4 bin adet maske için çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışarak bu maskeleri bizler için hazır hale getirdiler. Emekleri ödenemez. Bu maskeleri hem Akhisar halkına hem kendi çalışanlarımıza hem de sağlık ve kamu kurumlarına dağıtmaya devam edeceğiz. Maskelerimizin hepsi Akhisarlı kadınlarımız tarafından gönüllü bir şekilde dikilmiş. Akhisar Dayanışması'nın en güzel örneklerinden birisi de bu oldu. Emeklerinden dolayı tüm kadınlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Akhisar'da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti

Kaynak: İHA

Manşet

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