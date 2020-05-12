Akhisar'da Kaçak Sebze-Meyve Denetimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Hal Denetim ekipleri, Akhisar ilçesine kaçak meyve ve sebze girişini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ürünün üretildiği tarladan, tüketiciye kadar olan süreçte kontrol altında tutulması, üretici ve tüketicinin haklarını korumak için denetimler yapılıyor. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Akhisar Hal Denetim ekipleri de bu kapsamda, ilçenin giriş ve çıkışlarında uygulamalar yaptı. Sebze ve meyve taşımacılığı yapan araçları durduran ve Hal Kayıt Sistemi'nden sorgulama yapan ekipler; ürünün cinsi, miktarı ve nereye gideceği konusunda kontrollerini yaptı. Ekipler, Hal Kayıt Sistemi'ne bildirim yapılmadan taşınan ürünler hakkında tutanak tuttu. Üretici ve tüketicilerin korunması ve ilçeye kaçak sebze-meyve girişinin önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler