Akhisar'da jandarmanın bulduğu yaralı baykuş yavrusu tedavi edildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaralı baykuşa jandarma ekipleri sahip çıktı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaralı baykuşa jandarma ekipleri sahip çıktı.
Kayalıoğlu Mahallesinde devriye görevi icra eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı halde kukumav baykuş yavrusu buldu.
Veterinere götürülen yavru baykuş, gerekli tedavinin ardından doğal yaşama geri kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz