Akhisar'da İtfaiye Amirliğine ziyaret
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Akhisar'da İtfaiye Amirliğine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar'da İtfaiye Amirliğini ziyaret etti. İtfaiye personeliyle tek tek tokalaşan Öztozlu, personele kolaylıklar diledi.

06.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:49
Akhisar'da İtfaiye Amirliğine ziyaret

'da incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Yardımcısı Ali Öztozlu ilçede, amirliğini de ziyaret etti.

Öztozlu'ya, Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin de eşlik etti. İtfaiye personeliyle tek tek tokalaşan Ali Öztozlu, vatandaşların can, mal ve emniyetinin korunması noktasında göstermiş oldukları gayretler için personele teşekkür etti. Öztozlu ve beraberindekiler daha sonra ise olası yangın ve afetlere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla oluşturulması planlanan yeni itfaiye noktalarında incelemede bulundu.

Kaynak: Bültenler

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