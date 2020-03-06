Akhisar'da İtfaiye Amirliğine ziyaret

06.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:49

Akhisar'da incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ilçede, itfaiye amirliğini de ziyaret etti.

Öztozlu'ya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin de eşlik etti. İtfaiye personeliyle tek tek tokalaşan Ali Öztozlu, vatandaşların can, mal ve emniyetinin korunması noktasında göstermiş oldukları gayretler için personele teşekkür etti. Öztozlu ve beraberindekiler daha sonra ise olası yangın ve afetlere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla oluşturulması planlanan yeni itfaiye noktalarında incelemede bulundu.

Kaynak: Bültenler