Akhisar'da İsaca'ya ulaşım artık daha rahat Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi'nin karayolları ile bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi'nin karayolları ile bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan İsaca Mahalle Muhtarı Hüseyin Bayar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Zaman içerisinde yıpranan bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde İsaca Mahallesi'nin karayolları ile bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından mahalleye ulaşım daha rahat ve güvenli hale geldi. Mevcut yolun daha önce konforsuz ve kötü bir halde olduğunu dile getiren İsaca Mahalle Muhtarı Hüseyin Bayar, "Yolumuzda ağır tonajlı araçların geçmesinden dolayı bozukluklar vardı. Yapılan çalışmalar nedeniyle, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler