Akhisar'da grup yolunda çalışmalar hız kazandı
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Akhisar'da grup yolunda çalışmalar hız kazandı

Akhisar'da grup yolunda çalışmalar hız kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Şehitler-Çoruk-Durasıl ve Hasköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda asfalt çalışmasına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Şehitler-Çoruk-Durasıl ve Hasköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda asfalt çalışmasına devam ediyor.

Asfalt çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Şehitler-Çoruk- Durasıl ve Hasköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda sathi kaplama çalışmasına başladı. Ekiplerin özveriyle çalıştığına dikkat çeken MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu işe emeği geçen kamyon şoföründen kürekçisine kadar herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. Bugün Akhisar'da iki yerde yol çalışması inceledik. Cengiz başkan, verdiği sözü fazlasıyla yerine getiriyor. Akhisar'ın her yeri şantiye" dedi.

Yapılan çalışmalar nedeniyle mahalle muhtarlarının memnuniyetini dile getirdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, "Muhtarlar memnuniyetini dile getiriyor. Bunlar çok ciddi yatırımlar. Teşekkür ederiz, Cengiz başkanımızdan, bütün emeği geçenlerden. Allah devletimize zeval vermesin. Biz biliyoruz, Cengiz başkan her zaman vatandaşın yanında" dedi.

Asfalt çalışması nedeniyle bölge mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Özveriyle yürütülen çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ile birlikte inceledi. - MANİSA

Akhisar'da grup yolunda çalışmalar hız kazandı
Akhisar'da grup yolunda çalışmalar hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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