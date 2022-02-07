Akhisar'da Gastronomi Turizmi devam ediyor

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Proje kapsamında Akhisar'ın kendine özgü lezzetleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen lezzet ustalarının beğenisine sunuluyor. Bu kapsamda Akhisar'a gelen yerel turistler şehrin lezzet ustaları ile buluşurken aynı zamanda şehrin kültür varlıkları da tanıtılıyor.

Akhisar Belediyesi rehberliğinde sabahın ilk ışıklarında şehre giriş yapan turizm acenteleri, kentin lezzet haritasını takip ederek, yerel yemekleri tadıyor. Akhisar'a özgü kokoreç, katmer, pideli paça çorbası, köfte, zeytin ve zeytinyağı lezzet ustalarından tam not alırken merkez çarşıda bulunan yıllara meydan okuyan kalaycı, bakırcı, tenekeci ve keçeci ustaları yerinde ziyaret edildi, şehrin kültürel yapıları tanıtıldı. Akhisar Belediyesi tarafından Çocuk Kütüphanesi olarak şehre kazandırılan ve Dünya'nın İlk Çocuk Kütüphanesi olarak bilinen Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan ve Akhisar Kadın Kooperatifi tarafından işletilen Kafe-Koop ziyaret edilerek Akhisarlı kadınların ellerinden çıkan ürünlerin tanıtımı yapıldı. Gün boyunca gezen kafile Akhisar'a özgü ürünleri esnaflardan satın alarak kent ekonomisine de katkıda bulundu.

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