Fenerbahçeli Taraftarlar Akhisar'da Kavga Etti: 1 Yaralı

Akhisar'da Fenerbahçeli taraftarlar arasında çıkan kavgada kesici aletle yaralanan taraftar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçeli Taraftarlar Akhisar'da Kavga Etti: 1 Yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlarının bulunduğu tribünde kan aktı.

Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi kesici bir aletle yaralandı. Yaşanan olaya çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri hemen müdahale ederken, yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan şahıs ise gözaltına alındı.

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