Akhisar'da evinin bahçesine Hint keneviri eken kişi gözaltına alındı
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Akhisar'da evinin bahçesine Hint keneviri eken kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kendisine ait evin bahçesine kenevir eken bir kişi, gözaltına alındı.

06.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:09

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kendisine ait evin bahçesine kenevir eken bir kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.V.'nin (61) evinin bahçesinde kenevir ekimi yaparak yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler bahçeye dikili 53 kök Hint keneviri ele geçirirken, yaptıkları aramada çuval ve kasa içerisine kurutularak saklanmış toplam 3 kilo 805 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan H.V, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Akhisar'da evinin bahçesine Hint keneviri eken kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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