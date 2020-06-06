Akhisar'da evinin bahçesine Hint keneviri eken kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kendisine ait evin bahçesine kenevir eken bir kişi, gözaltına alındı.
06.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:41
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kendisine ait evin bahçesine kenevir eken bir kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.V.'nin (61) evinin bahçesinde kenevir ekimi yaparak yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Ekipler bahçeye dikili 53 kök Hint keneviri ele geçirirken, yaptıkları aramada çuval ve kasa içerisine kurutularak saklanmış toplam 3 kilo 805 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan H.V, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA