Akhisar'da Evi Yanan Aileye Büyükşehir Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da evi yanan Çelikkesen ailesini yalnız bırakmadı. Ailenin talebi doğrultusunda yeni eşyalar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilirken, aileye eşyaları Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri teslim etti.



Akhisar'da evleri yanan Çelikkesen ailesine yardım eli Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen eşyalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri tarafından mağdur aileye teslim edildi. Evleri yandıktan sonra zor günler geçirdiklerini anlatan Cevdet Çelikkesen, kendilerine destek olan ve zor günlerinde yardım elini uzatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde Akhisar'da çok sayıda aileye Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım eli uzattıklarını dile getiren Ensivri ise, "Her talebimize imkanlar doğrultusunda hiçbir zaman geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e Akhisarlılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA