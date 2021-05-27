Akhisar'da evde bakım ve temizlik hizmeti gönülleri fethediyor
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Akhisar'da evde bakım ve temizlik hizmeti gönülleri fethediyor

Akhisar'da evde bakım ve temizlik hizmeti gönülleri fethediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi, 65 yaş üstü, engelli veya kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç olan ya da kimsesi olmayan vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti vermeye devam ediyor.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu anlarında yanlarında olarak daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri için çalışmalarına devam eden Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile kurulan Evde Bakım Hizmetleri birimi ile vatandaşların yaşam kalitesini arttırarak onlara destek oluyor.

Bugüne kadar 119 haneye yardım eli uzatan Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri; gereksinim duyan tüm vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 6 ay önce kurulan hizmet kapsamında ekipler tarafından düzenli olarak evde temizlik hizmeti veriliyor.

Ekonomik yetersizlik nedeniyle veya 65 yaş üstü, engelli veya kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç olan ya da kimsesi olmayan vatandaşlar 444 11 45 numaralı Akhisar Belediyesi Çözüm Merkezi hattına ulaştığı taktirde, uzman sosyal hizmet personeli tarafından yapılan incelemenin ardından bu hizmetten faydalanabilir.

Kaynak: Bültenler

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