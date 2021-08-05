Akhisar'da dronelarla yangın nöbeti

Akhisar'da gönüllü drone pilotları Akhisar Belediyesi'nin koordinesiyle olası yangınlara karşı drone ile yangın gözleme nöbetine devam ediyor.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yangın çıkmadan önce hem karadan hem de havadan gözlem ile tedbir aldıklarını söyledi.

Artan yangın vakalarının önüne geçmek, meydana gelen yangınlara büyümeden hızlı bir şekilde müdahale etmek ve ormanlık alandaki tehlikeli durumları yetkililere bildirmek amacıyla Akhisar Belediyesi koordinesinde bir araya gelen Akhisarlı drone pilotları, dönüşümlü olarak nöbet tutmaya başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, " Bildiğiniz gibi, Manisa'da Valilik kararıyla, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, halkın, 1 Haziran - 30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişi yasaklandı. Hava sıcaklıklarının artması ve rüzgarın da etkisiyle yangın riski oldukça büyük bir hale geldi.Biz de, şehrimizdeki drone pilotlarımızın yardımı ile gözlem uçuşlarına başladık. Olası bir durum tespit ettiğimizde hemen yetkili kurumları bilgilendireceğiz. Buradaki amacımız orman yangınlarını erkenden tespit edip yangın büyümeden yetkililerin yangına müdahale etmesini sağlamak. Gönüllü drone pilotlarımızı yürekten kutluyorum. Umarım bu durum diğer yerlere de örnek olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler