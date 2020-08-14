Akhisar'da denetlenen 120 motosikletten 86'sına ceza
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Akhisar'da denetlenen 120 motosikletten 86'sına ceza

Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında kontrol edilen 120 motosikletten 86'sına 12 bin 936 TL cezai işlem uygulandı.

Akhisar'da denetlenen 120 motosikletten 86'sına ceza
14.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:29

Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında kontrol edilen 120 motosikletten 86'sına 12 bin 936 TL cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması yapıldı. Uygulamada 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi, bin 984 araç ve motosiklet trafikten men edildi. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli noktalarda yapılan eş zamanlı denetimlerde ise 120 motosiklet kontrol edildi.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı eş zamanlı uygulama neticesinde; 120 motosiklet kontrolünde 86'sına uyulması gereken çeşitli zorunlu halleri yerine getirmediği için 12 bin 936 TL para cezası kesildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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