Akhisar'da çölyak hastalarına özel Ramazan paketi
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Akhisar'da çölyak hastalarına özel Ramazan paketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akhisar'da çölyak hastalarına özel Ramazan paketi

Akhisar Belediyesi ömür boyu süren bir alerji hastalığı olan çölyak hastaları için glutensiz ekmek dağıtımının ardından, Ramazan paketi dağıtımına da başladı.

Akhisar Belediyesi ömür boyu süren bir alerji hastalığı olan çölyak hastaları için glutensiz ekmek dağıtımının ardından, Ramazan paketi dağıtımına da başladı.

Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihtiyaç sahibi çölyak hastaları için glutensiz ramazan paketi hazırlayarak dağıtıma başladı.

Tahıl çeşitleri veya imalatında gluten ilave edilmiş gıda maddelerine karşı ömür boyu duyarlı olan ve tüketmeleri halinde ince bağırsaklarında iltihaplanma başta olmak üzere bir dizi hastalıkla karşılaşan çölyak hastaları için Akhisar Belediyesi harekete geçti ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile glutensiz Ramazan paketi hazırlayarak çölyaklı vatandaşlara dağıttı.

Hastalık raporlarıyla birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuran ihtiyaç sahibi çölyak hastaları veya yakınlarına Ramazan gıda kolileri dağıtılmaya devam ediyor. - MANİSA

Akhisar'da çölyak hastalarına özel Ramazan paketi
Akhisar'da çölyak hastalarına özel Ramazan paketi
Akhisar'da çölyak hastalarına özel Ramazan paketi
Akhisar'da çölyak hastalarına özel Ramazan paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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