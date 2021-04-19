Akhisar'da cinayetten aranan 2 kişi Ukrayna'da yakalandı
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Akhisar'da cinayetten aranan 2 kişi Ukrayna'da yakalandı

Akhisar'da cinayetten aranan 2 kişi Ukrayna'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde denetimli serbestlik bürosu önünde meydana gelen kasten adam öldürme olayına karışan 2 şahısın Ukrayna'da yakalandığı bildirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde denetimli serbestlik bürosu önünde meydana gelen kasten adam öldürme olayına karışan 2 şahısın Ukrayna'da yakalandığı bildirildi.

Akhisar'da 9 Mart 2020 tarihinde Hürriyet Mahallesi'ndeki denetimli serbestlik bürosu önünde Fırat Tosuner, aracına binerken silahlı saldırıya uğramış, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın faili A.A. isimli şahıs geçen yıl İzmir'de yakalanarak tutuklanmış ancak olaya karışan iki kişi M.E. ve M.İ. kayıplara karışmıştı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten ile aranan iki kişi Ukrayna'da yakalandı. Türkiye'ye getirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Konuyla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı da bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09.03.2020 günü saat 15.10 sıralarında ilçemiz Hürriyet Mahallesi 223 Sokak Denetimli Serbestlik Bürosu önünde meydana gelen 'Kasten Öldürme' olayında maktul F.T. isimli şahsın öldürülmesi olayının faili olarak A.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yapılan çalışmalarda 28.04.2020 günü İzmir ilinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı anlaşılmıştır. Olayın diğer şüphelileri olarak tespitleri yapılan M.E. ve M.İ. isimli şahısların olay sonrası Ukrayna ülkesine kaçtıkları tespit edilmiş, şahıslar hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca kırmızı bültenle aranmaları çıkarılmış, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü/Asayiş Büro Amirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü/İnterpol Europol Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda M.E. ve M.İ. isimli şahıslar Ukrayna makamlarınca yakalamaları yapılarak, 17.04.2021 günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslimleri sağlanmış, M.E. ve M.İ. isimli her iki şahıs da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince SEGBİS ortamında alınan ifadelerinin sonrasında tutuklanmıştır. Akhisar halkının huzur ve güvenliği için gerekli çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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