Akhisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 helikopter ile Akhisar ve Bergama'daki orman işletme müdürlüklerinden 10 arazöz müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dönüm alan hasar gördü.