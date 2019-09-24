Akhisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

24.09.2019 12:46

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 3 helikopter ile Akhisar ve Bergama'daki orman işletme müdürlüklerinden 10 arazöz müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dönüm alan hasar gördü.

Kaynak: AA