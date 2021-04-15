Akhisar'da camilere ramazan temizliği
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Akhisar'da camilere ramazan temizliği

Akhisar'da camilere ramazan temizliği
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi, ilçedeki tüm camileri Ramazan Ayı nedeniyle Covid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediyor ve titizlikle temizliyor.

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Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında, ilçe merkezi ve kırsalda bulunan tüm mahallerdeki camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek cami avlularını titizlikle temizliyor.

Ülkemizde Covid-19 vakalarının görülmeye başlandığı günden beri başlattığı dezenfekte çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren Akhisar Belediyesi,Ramazan ayının başlaması nedeniyle vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yapmaları adına ilçe genelinde bulunan tüm camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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