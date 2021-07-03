Akhisar'da çalınan koyunlar bulunarak sahiplerine teslim edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan 5 adet küçükbaş hayvan (koyun), jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan 5 adet küçükbaş hayvan (koyun), jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde 25 Mayıs tarihinde 5 adet koyun çalındı. Olayla ilgili Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüpheli V.B. (21) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 5 adet küçükbaş hayvan bulundu. Bulunan koyunlar yapılan teşhis sonrası sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi V.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı