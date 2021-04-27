Akhisar'da bonzai operasyonu
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Akhisar'da bonzai operasyonu

Akhisar'da bonzai operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 77 gram bonzai ile 5.5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 77 gram bonzai ile 5.5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada 3 parça halinde 77,45 gram bonzai ile 5.55 gram metamfetamin ile 1 adet aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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