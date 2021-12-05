Akhisar'da bariyerlere çarpan cipteki iki kişi yaralandı - Haberler
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Akhisar'da bariyerlere çarpan cipteki iki kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Akhisar'da bariyerlere çarpan cipteki iki kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bariyere çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bariyere çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir otoyolunun Akhisar ilçesi geçişinde, M.K. (34) idaresindeki 34 DIZ 935 plakalı cip, yol kenarındaki bariyere çarptı.

Araçta yolcu konumunda bulunan B.B. (52) ile B.Y. (21) yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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