Akhisar'da 'Akıllı Atık Toplama' devri başladı
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Akhisar'da 'Akıllı Atık Toplama' devri başladı

Akhisar'da 'Akıllı Atık Toplama' devri başladı Akhisar'daki çöp konteynerlerinin doluluk oranları online takip edilecek Akhisar Belediyesi, daha yaşanılabilir ve temiz bir Akhisar için harekete geçerek, 'Akıllı Atık Toplama' sistemini hayata geçirdi.

25.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:33

Akhisar'da 'Akıllı Atık Toplama' devri başladı

Akhisar'daki çöp konteynerlerinin doluluk oranları online takip edilecek

MANİSA - Akhisar Belediyesi, daha yaşanılabilir ve temiz bir Akhisar için harekete geçerek, 'Akıllı Atık Toplama' sistemini hayata geçirdi. Yeni sistemle ilçedeki çöp konteynerlerinin doluluk oranı ve temizlik takibi online olarak takip edilebilecek.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan 4 bin 500 adet çöp konteynerinin hepsini Akıllı Atık Toplama sistemi kapsamında işaretleyen belediye ekipleri, bu sistem ile hem konteynerlerin temizlik takibini yapıyor hem de doluluk oranlarına uzaktan erişim sağlayabiliyor. Korona virüs (Covid-19) salgının başladığı tarihte, halk sağlığını koruyabilmek için Akıllı Atık Toplama sisteminin çalışmalarına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hayata geçirdikleri bu sistem ile Akhisar'daki çevre kirliliğinin büyük oranda önüne geçeceklerini dile getirdi. Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gelişen teknoloji ile birlikte Akhisar'ımız akıllı kent olma yolunda hızla ilerliyor. Bu kapsamda şehrimizde Akıllı Atık Toplama sistemini hayata geçirdik. Sistem sayesinde halkımızın temizlik taleplerine hızlı çözümler üretmenin yanı sıra halk sağlığı ve hijyen açısından oluşabilecek tüm sorunların da önüne geçeceğiz. Hem iş gücümüzü daha verimli kullanabileceğiz hem de şehrimizin daha temiz olmasını sağlayacağız. Akhisar'ımızı her alanda geleceğe taşımaya devam edeceğiz"

Sistemi anlatan Çevre ve Koruma Müdürü İsmail Baydemir ise "Araçlarımızda, rotaları ve konteynerleri takip ettiğimiz dijital bir sistem bulunuyor. Sisteme entegre ettiğimiz tüm çöp konteynerlerinin konumlarını uzaktan dijital bir ortamda takip edebiliyoruz. Şoför arkadaşlarımız, dijital tabletler üzerinden sorumlu oldukları konteynerleri takip ederek, şehrimizin temizlenmesini sağlıyor ve oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçiyorlar. Tüm bu tabletlerin bağlı olduğu, kontrol merkezi olarak kullandığımız bir ana bilgisayarımız var. Çöp arabalarımızı bu bilgisayarımızdan takip ederek, hangi mahallemize aracımız ne zaman ulaştı, hangi konteynerde ne kadar vakit geçirildiği, şehrimizdeki tüm konteynerlerin alınıp alınmadığı gibi verilere ulaşıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın şikayetlerine anlık olarak müdahale edebiliyoruz. Bu sistem sayesinde hem yüzde 30 oranında tasarruf ediyoruz hem de vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyoruz" diye konuştu.

Bu sistemin yüzde yüz yerli bir sistem olduğunu belirten Evreka Akıllı Atık Topla Sistemi Sorumlusu Murat Çankaya da "Akhisar Belediyesi, akıllı belediyecilik anlamında geniş bir vizyon göstererek bu teknolojiyi Akhisar'da kullanmaya başladı. Akhisar Belediyesi bu sistemi kullanmaya başladıktan itibaren oldukça verim elde etti; hem zamandan tasarruf etti hem ekonomik olarak maliyetlerini düşürdü hem de vatandaş memnuniyetini arttırdı. Akhisar halkına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Akhisar'da 'Akıllı Atık Toplama' devri başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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