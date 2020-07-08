Akhisar'da Ahmet İlker'den imza
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Akhisar Belediye Basketbol, Yalovaspor'dan Ahmet İlker Tunalı'yı kadrosuna kattı.
08.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:49
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Akhisar Belediye Basketbol, Yalovaspor'dan Ahmet İlker Tunalı'yı kadrosuna kattı. 28 yaşında, 2.02 boyundaki forvet geçen sezon 6.8 sayı, 5 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla görev yaptı. Yeşil-siyahlı ekip transferde daha önce Marvin Jefferson, Alihan Deniz Genç, Berkay Kansu, Can Urşan ve Fatih Kızılca ile sözleşme imzaladı.
Kaynak: DHA