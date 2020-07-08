Akhisar'da Ahmet İlker'den imza TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Akhisar Belediye Basketbol, Yalovaspor'dan Ahmet İlker Tunalı'yı kadrosuna kattı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Akhisar Belediye Basketbol, Yalovaspor'dan Ahmet İlker Tunalı'yı kadrosuna kattı. 28 yaşında, 2.02 boyundaki forvet geçen sezon 6.8 sayı, 5 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla görev yaptı. Yeşil-siyahlı ekip transferde daha önce Marvin Jefferson, Alihan Deniz Genç, Berkay Kansu, Can Urşan ve Fatih Kızılca ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA