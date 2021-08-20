Akhisar'da Açık Hava Yaz Konserlerine gençlerden büyük ilgi
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Akhisar'da Açık Hava Yaz Konserlerine gençlerden büyük ilgi

Akhisar'da Açık Hava Yaz Konserlerine gençlerden büyük ilgi
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında başlattığı Açık Hava Yaz Konserlerine gölet etkinlik alanında devam ediyor.

1 Temmuz tarihi itibari ile hayata geçen yeni normalleşme süreciyle birlikte kültür ve sanat etkinliklerine hız veren Akhisar Belediyesi, bir çok yerli sanatçı ve grubun sahne aldığı açık hava yaz konseri ile Akhisarlılara yıldızlar altında eğlenmeye devam ediyor.

Uzun süredir sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan Akhisarlıları yeniden etkinliklerle buluşturan Akhisar Belediyesi, yaz ayı boyunca da etkinliklerine devam ediyor.

Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında kurulan sahnede geceye farklı bir renk katan Grup Stardust, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Akhisarlıları coşturdu. Konser etkinliğine katılan vatandaşlar, özledikleri sanatsal faaliyetleri hayata geçirdikleri için Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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