Akhisar'da Açık Hava Yaz Konserleri yine çok renkli
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Akhisar'da Açık Hava Yaz Konserleri yine çok renkli

Akhisar'da Açık Hava Yaz Konserleri yine çok renkli
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında başlattığı Açık Hava Yaz Konserlerine devam ediyor.

1 Temmuz tarihi itibari ile hayata geçen yeni normalleşme süreciyle birlikte kültür ve sanat etkinliklerine hız veren Akhisar Belediyesi, Grup Laço'nun sahne aldığı açık hava yaz konseri ile Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Uzun süredir sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan Akhisarlıları yeniden etkinliklerle buluşturan Akhisar Belediyesi, yaz ayı boyunca da etkinliklerine devam edeceğini vurguladı.

Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında kurulan sahnede geceye farklı bir renk katan Grup Laço, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Akhisarlıları coşturdu. Öte yandan geçen hafta Hacıishak Mahallesinde hayata geçen Açık Hava Yaz Konserlerinin, önümüzdeki günlerde farklı merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceği belirtilirken, konserler sayesinde kentte yaşayan yerel sanatçılara da destek olunduğunun altını çizdi.

Konser etkinliğine katılan vatandaşlar, özledikleri sanatsal faaliyetleri hayata geçirdikleri için Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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