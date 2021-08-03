Akhisar'da 36 Kilometrelik Grup Yolunda Asfalt Çalışması
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Akhisar'da 36 Kilometrelik Grup Yolunda Asfalt Çalışması

Akhisar'da 36 Kilometrelik Grup Yolunda Asfalt Çalışması
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar'da Zeytinliova Mahallesi çevresindeki mahalleler arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmasını tamamladı.

Yaklaşık 14 mahalle arasında bağlantıyı sağlayan, 36 kilometrelik asfalt çalışması nedeniyle memnuniyetini dile getiren Mahalle Muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Bu sezon 1200 kilometre hedefiyle il genelinde yol yapım çalışmalarına özveriyle devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Akhisar'da Zeytinliova Mahallesi çevresindeki mahalleler arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda asfalt çalışmasını tamamladı. Yürütülen çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Sindelli Mahallesi'ni ziyaret ederek, bölgedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu.

"Kırsal kalkınma önceliğimiz"

İl genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor.Hedefimiz il genelinde 1200 kilometre asfalt çalışması. Şu an, 7 farklı noktada asfalt çalışmamıza devam ediyoruz. Demirci'de bir ekibimiz çalışıyor. Sarıgöl'de, Alaşehir'de çalışan ekibimiz var. Merkez'de Yuntdağı'nda bir ekibimiz çalışıyor. Gördes'te ve Turgutlu'da ekiplerimiz çalışıyor. 2 noktada beton yol ekimiz çalışıyor. Kırsal kalkınma önceliğimiz. Yol da kırsal kalkınma için önemli. Yapılan yollar ile birlikte üreticilerimiz ürünlerini daha iyi pazarlayabiliyor" dedi.

Başkan Ergün'e hizmet teşekkürü

Yapılan yol çalışmasının, mahalleleri için önemine değinen mahalle muhtarları ise,Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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