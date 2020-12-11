Akhisar çevre yolu Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın açılıyor

İstanbul Otoyolu güzergahı üzerinde bulunan ve şehir içi trafiği sebebiyle sürekli uzun araç kuyruklarını oluştuğu Akhisar'da çevre yolu yapımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılması beklendiği Akhisar çevre yolunun açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapacak.

Manisa'nın Akhisar ilçesinin kent içi geçişindeki trafik yoğunluğunun azaltılarak, ulaşım standardının yükseltilmesi amacıyla yapılan Akhisar çevre yolu, yarın hizmete açılacak. İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde bulunması sebebiyle yıllardır kent girişinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Akhisar, çevre yoluna kavuşuyor. Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8,8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevre yolunda, kalan 4,3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlandı. Toplam uzunluğu 13,1 kilometre olan yol, yarın tamamıyla hizmete girecek. Yıllık ortalama günlük trafik değeri 32 bin 770 araç olan İstanbul-İzmir Devlet yolu güzergahında önemli bir geçiş noktası olan Akhisar, hayata geçen projeyle kent içi trafiği konusunda rahat bir nefes alacak. Proje kapsamında 5'i farklı seviyeli, 1'i modern olmak üzere 6 kavşak, 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 köprü inşa edilerek, hizmete sunuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı