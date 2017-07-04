Akhisar Belediyespor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesislerinde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.



Antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve koordinasyon çalışması yapan oyuncular, ardından yarı sahada minyatür kalelerde yapılan maçla antrenmanı tamamladı. TBMM KİT Komisyonu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve AK Parti ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret ederek yönetime, teknik ekibe ve futbolculara başarılar diledi.



Yeni transferler Eray Ataseven ile Alperen Babacan gazetecilere yaptıkları açıklamada, yeşil-siyahlı takımda olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.



Ataseven: "İnşallah daha iyi yerlere geliriz"



Akhisar Belediyespor'un geçtiğimiz sezon ligi çok iyi bir yerde bitirdiğini kaydeden Ataseven, "Biz de Akhisar Belediyespor'u daha iyi yerlere getirebilmek için buraya geldik. İnşallah Akhisar Belediyespor ile bizim hedeflerimiz birleşir ve daha iyi yerlere geliriz. Transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Babacan: "Takımdaki arkadaşlık havasından memnunum"



Akhisar Belediyespor'un, Denizlispor'dan kadrosuna kattığı Alperen Babacan ise kulübünün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini vurguladı.



Akhisar'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Babacan, "Ne kadar güzel bir kulübe geldiğimin farkındayım. Pazar günü Erzurum kampına başlayacağız. Orada elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Geçen sezon ligi çok iyi bir yerde bitirdi. İnşallah bu sene takım daha iyi yerlere gelir. Takımda arkadaşlık çok güzel, herkes bundan bahsediyor. Takımdaki arkadaşlık havasından memnunum" ifadelerini kullandı. - MANİSA