Akhisar Belediyespor'un Gözü Recep'te
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz'a kanca attı.
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz'a kanca attı.
Geçen sezon Çaykur Rizespor'la 1'inci Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan genç futbolcu için nabız yoklayan yeşil siyahlıların transferi bitirmek için temaslar yapacağı ifade edildi. Denizlispor altyapısında yetişen Recep, daha önce Fenerbahçe, Bucaspor ve Samsunspor'da oynadıktan sonra Denizlispor'a dönmüş, geçen sezon başında da Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.
Çaykur Rizespor formasıyla geçride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 21 maçta 4 gol, kupada 9 karşılaşmada 2 gol atan 22 yaşındaki oyuncu, kanatlarda da görev yapabiliyor. Akhisar Belediyespor teknik direktörü Okan Buruk'un Göztepe'nin de ilgilendiği Recep'in transferi için ısrarlı olduğu öğrenildi. Bu arada iç transferde anlaşma sağlanamayan Ricardo Vaz Te'nin yerine Eskişehirsporlu Ofoedu ile ilgilenen yeşil siyahlıların, hafta içinde Recep'le de masaya oturabileceği bildirildi.
- İzmir