Akhisar Belediyespor Beklemede
SÜPER Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, "Transfer konusunda acelemiz yok. Şu anda piyasa çok yüksek. Dengeler oturduktan sonra ihtiyacımız olan mevkilere takviye yapabiliriz" dedi.
SÜPER Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, "Transfer konusunda acelemiz yok. Şu anda piyasa çok yüksek. Dengeler oturduktan sonra ihtiyacımız olan mevkilere takviye yapabiliriz" dedi.
Başkan Hüseyin Eryüksel, Aydınspor 1923'ten Reşo ve Bursaspor'dan Deniz Yılmaz'la ilgilenmediklerini açıklarken takım kadrosunun yaş ortalamasını düşürmek için sadece Denizlisporlu Alperen ve Balıkesirsporlu Eray'la anlaştıklarını hatırlattı.
Geçen sezon Akhisar Belediyeespor'da kiralık oynayan Medipol Başakşehirli Cikalleshi ve Porto'dan kiralanan Miguel Lopes'le yeniden anlaşma konusunda temaslarını sürdüren yönetim, sözleşmesi sona eren Ricardo Vaz Te'den cevap bekliyor.
Yeşil siyahlılar yeni sezon öncesi Miral Samardzic, Kofi Adu ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra geçen sezon kiralık verilen Petar Grbic, Abdülkadir Özdemir ve Muhammet Burak Taşdemir'le yolları ayırma kararı almıştı. - Akhisar