Akhisar Belediyespor 12. Galibiyetini Aldı

Türkiye Basketbol 1.Liginde mücadele veren Akhisar Belediyespor evinde konuk ettiği Karesispor'u 87-83 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 12'ye çıkarttı. Akhisar Belediyespor bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken konuk ekip ise 34 puanda kaldı. Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki ekipte pota altında başarı sağlarken bu bölüm 26-25 ev sahibi üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta başa baş bir mücadele sergilenirken, iki takım soyunma odasına 43-43 beraberlikle girdi. Üçüncü periyotta ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor 32-20 üstünlük sağlarken son periyotta konuk ekibin 12-20 üstünlüğü ile geçildi ve karşılaşma ev sahibi ekibin 87-83 üstünlüğü ile son buldu.

Konuk ekipten Ryan Bradley 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken ev sahibi ekipten Cen Şekercioğlu ise 21 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Akhisar Belediyespor gelecek hafta evinde Antalyaspor'u ağırlarken Karesispor ise evinde Bahçeşehir Kolejini konuk edecek.

( Barış Gezici/İHA)