Akhisar Belediyesi yeni yılda ilk asfalt çalışmasına başladı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar'ın uzun yıllardır çektiği yol sorununu ortadan kaldırmak için tüm gücüyle çalışan Akhisar Belediyesi, hava şartlarının elverdiği her gün çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. Reşatbey Mahallesinde yeni açılan 634 sokak ile 638 sokak üzerinde asfalt serme çalışmalarına başlayan Akhisar Belediyesi ekipleri, aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ ile doğalgaz ve elektrik altyapı çalışmalarından kaynaklanana yol bozukluklarını da gideriyor.

Program dahilinde mahalle mahalle, sokak sokak asfalt çalışmalarına devam eden Akhisar Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarına Reşatbey Mahallesi 640 sokak ile devam edeceklerini bildirildi.

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