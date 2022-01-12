Akhisar Belediyesi Sosyal Tesislerinde öğle yemeği servisi başladı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Hizmete başladığı günden beri Akhisarlıların uğrak noktası olan Akhisar Belediyesi Sosyal Tesisleri, zengin menüsüne öğle yemeği çeşitlerini de ilave etti.Her gün birbirinden farklı lezzetleri Akhisarlılara sunan tesis, öğle yemeği menüleriyle de halkın memnuniyetini en yüksekte tutuyor.

Akhisar'ın en prestijli mekanları arasına gösterilen ve 180 kişilik kapalı alan ile çocuk oyun parkına sahip Kayalıoğlu Sosyal Tesisleri, zengin menüsü ve deneyimli personeli ile öğle yemeği çeşitleri ile de Akhisar halkına hizmet etmeye devam ediyor.

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