Akhisar Belediyesi şoförlerine trafik eğitimi verildi

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda Akhisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Motorlu Trafik Tim Komutanı J. Asb. Kd. Çvş. İlker Baykal tarafından Akhisar Belediyesi kadrosunda görevli araç şoförlerine farkındalığı arttırmak ve meydana gelen trafik kazalarını azaltmak amacı ile trafik eğitimi verildi.

Trafik eğitiminde şoförlere Resmi Araçların Karşılaştığı Trafik Kazalarında Alınacak Emniyet Tedbirleri, Resmi Araç Denetim Hususları, Genel Trafik Kuralları hakkında trafik eğitimleri verildi.

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