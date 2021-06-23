Akhisar Belediyesi Satranç Spor Kulübü kuruldu
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Akhisar Belediyesi Satranç Spor Kulübü kuruldu

Akhisar Belediyesi Satranç Spor Kulübü kuruldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi bünyesinde kurulan Satranç Spor Kulübü düzenlenen tören ile açıldı.

Akhisar Belediyesi Hizmet Binası Sanat Atölyelerinde hizmete başlayan satranç spor kulübünün açılış törenine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Türkiye Satranç Federasyon Başkan Yardımcısı Aşkın Keleş, Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Başaran, Uluslararası Satranç Eğitmeni ve Hakemi Kıyasettin Aydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili katıldı.

Açılış töreninde ilk olarak söz alan Uluslararası Satranç Eğitmeni ve Hakemi Kıyasettin Aydın, Akhisar'da atıl durumdaki satrancı faaliyete geçiren Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederek, kursların birisi milli sporcu olmak üzere 64 sporcuyla başladığını dile getirdi. Önümüzdeki dönemlerde kadınlara ve gençlere yönelik kursların devam edeceğini ifade eden Aydın, herkesi satranç sporuna davet etti. Son olarak söz alan Aydın, belediye başkanlığı görevi süresince Akhisar'da satrancın gelişmesi için büyük destek veren 1994-1999 yılları arasında Akhisar Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Dutlulu'ya teşekkür etti.Ahmet Dutlulu'ya plaketini Türkiye Satranç Federasyon Başkan Yardımcısı Aşkın Keleş takdim etti.

1990'lı yılların son döneminde Akhisar Belediye Satranç Spor Kulübü bünyesinde bir sporcuyu Brezilya'da düzenlenen dünya turnuvasına katılmasının büyük bir olay olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, böyle bir vizyonu Akhisar'a kazandıranlara teşekkür etti. Başkan Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi bünyemizde kurulan Satranç Spor Kulübümüzün açılışını bugün gerçekleştirdik. Burada gençlerimiz hem zihinsel becerilerini geliştirecek hem de yetişen lisanslı sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda Akhisar'ımızı temsil edecek. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyon Başkan Yardımcısı Aşkın Keleş böyle güzel bir tesisin belediye tarafından açılması Akhisar'ın zaten köklü olan satranç kültürüne büyük bir katkı olacağını kaydederek, Akhisar'ın ve bölgenin daha birçok sporcu çıkaracağına inandığını ifade etti.

Günün anısına Uluslararası Satranç Eğitmeni ve Hakemi Kıyasettin Aydın, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili'ye satranç takımı hediye etti. Başkan Besim Dutlulu da Türkiye Satranç Federasyon Başkan Yardımcısı Aşkın Keleş'e günün anısına Akhisar'a özgü zeytin ve zeytinyağı türevlerinden oluşan hediye takdim etti.

Kaynak: Bültenler

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