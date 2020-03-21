Akhisar Belediyesi salgın hastalıklara karşı sokakları yıkıyor Akhisar Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Akhisar Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı dezenfekte çalışmalarında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar özel içerikli dezenfektanlarla yıkanarak steril hale getirildi.

Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, cadde, sokak ve mahalleleri dezenfeksiyon özelliği olan karışımlarla yıkıyor. Ana arterlerden başlayarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, mahalle ve sokaklarda yıkama işlemini sürdürüyor. 1 arazöz ve 1 dezenfekte aracı ile gerçekleştirilen çalışmalarda, deterjan ve dezenfektan içeren su ile sokaklar steril hale getiriliyor. Dezenfekte çalışmalarını yerinde takip eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'daki sokak ve caddelerimizi, insan sağlığına zararlı olmayan, virüs ve salgın hastalıklara karşı ise tam etkili olan özel içerikli dezenfekte maddeleriyle yıkayarak steril hale getiriyoruz. Bu çalışmamıza yaklaşık 1 haftadır devam ediyorduk; şimdi daha da hızlandırarak özellikle ana caddelerde dezenfekte çalışmalarımızı arttırdık. Halkımıza zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını söylüyor, Sağlık Bakanlığının tedbirlerini hatırlatıyoruz. Biz, Akhisar Belediyesi olarak tüm önlemlerimizi alıyoruz. Fakat bu konuda vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Bu salgın hastalığı, hep birlikte mücadele ederek, tedbirlerimizi alarak yeneceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar da yaptıkları dezenfekte çalışmalarından dolayı Akhisar Belediyesine ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA