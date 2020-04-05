Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı
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Koronavirüs, Akhisar

Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı

Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı Akhisar Belediyesi semt pazarında ücretsiz maske dağıttı Akhisar Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından semt pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafa 5 bin adet tıbbi maske dağıttı.

05.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:14
Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı

Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı

Akhisar Belediyesi semt pazarında ücretsiz maske dağıttı

MANİSA - Akhisar Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından semt pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafa 5 bin adet tıbbi maske dağıttı.

Koronavirüs salgınına karşı kentte etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından Pazar Pazarı'nda vatandaşlara ve pazarcı esnafına tam 5 bin adet tıbbi maske dağıttı.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla harekete geçen Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazaryerlerinde sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında vatandaşlara el dezenfektanı uyguladı ve sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

"Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim"

Koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirlerimizi almaya devam ettiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Bugün kurulan Pazar pazarımızda esnafımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için 5 bin adet tıbbi maske dağıttık. Pazaryeri giriş ve çıkış noktalarında bulunan Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımıza el dezenfektanı uyguladı ve sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sizlerden ricamız, zorunda kalmadıkça evden çıkmamanız, çıkmak zorundaysanız da güvenli mesafenizi korumanızdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki, en önemli tedbir risk almamaktır" açıklamalarında bulundu.

Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı

Kaynak: İHA

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Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı
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