Akhisar Belediyesi'nden ücretsiz İnternet hizmeti
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Akhisar Belediyesi'nden ücretsiz İnternet hizmeti

Akhisar Belediyesi'nden ücretsiz İnternet hizmeti Akhisar Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarına devam ediyor.

30.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:13

Akhisar Belediyesi'nden ücretsiz İnternet hizmeti

MANİSA - Akhisar Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarına devam ediyor. Vatandaşların kolay ve kesintisiz iletişim kurmasını önemsediklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehrin 7 noktasında vatandaşlara ücretsiz İnternet hizmeti verdiklerini belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen Akhisar Belediyesi, gelişen teknoloji ile birlikte, vatandaşların güvenli ve erişilebilir telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanabilmesi için harekete geçti. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile kentin 7 noktasında başlayan ücretsiz internet hizmetini oldukça sevdiklerini belirten vatandaşlar, hizmetin oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Akhisar'da ücretsiz İnternet dönemi

İnternet erişiminin, günümüzün temel ihtiyaçlarından birisi haline geldiğini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, "Çağımızda birçok konuda bilgilenmek amacıyla kullanılan İnterneti Akhisar'ımızda da ücretsiz ve güvenli olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, vatandaşlarımızın ücretsiz, hızlı ve güvenli bir İnternet bağlantısıyla tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşabilmeleri, sevdikleriyle rahatça görüşebilmeleri ve pandemi ya da deprem gibi afetlerde kendi aralarında iletişim kurabilmeleri için kentimizin özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 7 noktada ücretsiz İnternet hizmeti vermeye başladık. Nisan ayında başlayan bu hizmetimize 8921 vatandaşımız giriş yapmış. İlerleyen süreçte bu noktaları arttırmayı planlıyoruz. Akhisar'ımıza hayırlı olsun" dedi.

AkhisarBelediyesiWiFi Nedir?

2020 yılı nisan ayından itibaren meydan, cadde, park - bahçe, spor ve kültür tesisleri gibi birçok kamusal alanda "AkhisarBelediyesiWiFi" ismiyle verilen ücretsiz İnternet hizmetine Akhisar genelinde birçok farklı noktadan ücretsiz erişim imkanı sağlanıyor. Akhisar Belediyesi WiFi ücretsiz İnternet hizmetinden yararlanabilmek için her kullanıcının akıllı telefon, tablet bilgisayar veya dizüstü bilgisayar ile ücretsiz İnternet noktalarından AkhisarBelediyesiWiFi kablosuz ağına bağlanması gerekiyor. AkhisarBelediyesiWiFi ağına bağlantı sağlandıktan sonra otomatik olarak gelen karşılama sayfasında, Giriş Yap butonu veya SMS Doğrulama ile gerekli bilgiler doldurulduktan sonra kullanıcıya SMS olarak AkhisarBelediyesi WiFi şifresi gönderiliyor. Kullanıcı kendine ait bu şifre ile AkhisarBelediyesiWiFi hizmetine bağlantı sağlayabiliyor. Ücretsiz İnternet hizmetinden tüm vatandaşların günlük kotasız ve 5 Mbps hız, sınırlaması ile hizmet verildiği açıklandı.

AkhisarBelediyesiWiFi bağlantı noktaları

Akhisar Belediyesi'nin hayata geçirdiği kablosuz İnternet projesi 7 noktada hizmete başladı. Ücretsiz İnternet Projesi kapsamında bulunan noktalar: Belediye Meydanı, Öğretmen Evi, Yeni Camii, Şükrü Ayaz Parkı, Çınarlı Kapı, Hürriyet Mahallesi, Atatürk Parkı olarak açıklandı.

Akhisar Belediyesi'nden ücretsiz İnternet hizmeti

Kaynak: İHA

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