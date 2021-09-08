Akhisar Belediyesi'nden kadın çiftçilere büyük destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar Belediyesi'nden kadın çiftçilere büyük destek

Akhisar Belediyesi'nden kadın çiftçilere büyük destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi'nin kadın çiftçilere ücretsiz dağıttığı 200 bin adet çilek fidesi toprakla buluştu. Proje sayesinde hem kentte alternatif tarım ürünleri yetiştirilecek hem de kadın çiftçiler desteklenecek.

Proje kapsamında meyveciliğe uygun mahallelerde tarımsal ürün ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kırsaldaki kadınlara fırsat eşitliğinin sağlanması, girişimciliğin ve istihdamın arttırılması ve Akhisar'da çilek üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

200 bin adet çilek fidesinin kadın çiftçilere dağıtıldığını ve toprakla buluştuğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Meclisimizin geçen ay onayladığı çilek fidesi projesi başladı ve şu anda çilek fideleri toprakla buluşuyor. Kadın çiftçilerimizin tarımsal üretimde daha fazla söz sahibi olabilmelerini istiyoruz. Geçen yıl 40 bin adet hibe ettiğimiz çilek fidesini bu yıl 200 bin adete çıkardık. Şehrimizde tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz.Ortaya koyduğumuz bu projeye destekleyen tüm belediye meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bereketli olması dileğiyle" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Münir Özkul Defne Samyeli Kaan Yıldırım
Spor Diego Max Meyer Burak Yılmaz Samet Aybaba Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Akhisar Belediyesi'nden kadın çiftçilere büyük destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 17:52:33. #1.14#

title