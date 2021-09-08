Akhisar Belediyesi'nden kadın çiftçilere büyük destek

Akhisar Belediyesi'nin kadın çiftçilere ücretsiz dağıttığı 200 bin adet çilek fidesi toprakla buluştu. Proje sayesinde hem kentte alternatif tarım ürünleri yetiştirilecek hem de kadın çiftçiler desteklenecek.

Proje kapsamında meyveciliğe uygun mahallelerde tarımsal ürün ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kırsaldaki kadınlara fırsat eşitliğinin sağlanması, girişimciliğin ve istihdamın arttırılması ve Akhisar'da çilek üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

200 bin adet çilek fidesinin kadın çiftçilere dağıtıldığını ve toprakla buluştuğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Meclisimizin geçen ay onayladığı çilek fidesi projesi başladı ve şu anda çilek fideleri toprakla buluşuyor. Kadın çiftçilerimizin tarımsal üretimde daha fazla söz sahibi olabilmelerini istiyoruz. Geçen yıl 40 bin adet hibe ettiğimiz çilek fidesini bu yıl 200 bin adete çıkardık. Şehrimizde tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz.Ortaya koyduğumuz bu projeye destekleyen tüm belediye meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bereketli olması dileğiyle" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler