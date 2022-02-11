Akhisar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Faturası Desteği - Haberler
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Akhisar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Faturası Desteği

Bültenler - Güncel
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Akhisar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Faturası Desteği

Akhisar Belediyesi, yüksek elektrik faturaları sebebiyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara fatura desteği sağlayacağını açıkladı.

Sosyal yardım çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Akhisar Belediyesi, hayata geçirdiği hizmetlerle zor günler yaşayan geliri düşük ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan para yüklü 'Bakkal Kart' hizmeti ile hem vatandaşa hem de küçük esnafa destek olan Akhisar Belediyesi, yakacak odun yardımı, gıda yardımı gibi hizmetleriyle bu zor günlerde büyük bir dayanışma örneği gösteriyor.

Bu kez vatandaşın belini büken yüksek elektrik faturaları nedeniyle harekete geçen Akhisar Belediyesi, başta BakkalKart sahibi olan vatandaşlar olmak üzere elektrik faturası ödemekte zorluk çeken vatandaşlarına yardım yapacağını açıkladı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Bültenler - Güncel

Akhisar, Güncel, Haberler

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