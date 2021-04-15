Akhisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
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Akhisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Akhisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi, bu sene de Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara "Gıda Paketi" yardımı için kampanya başlattı.

Akhisar Belediyesi, bu sene de Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara "Gıda Paketi" yardımı için kampanya başlattı. Üretici kooperatiflerinden satın alınan gıdalar ile hem üreticiye hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlanıyor.

Ramazan Ayı'nda da vatandaşların yanında olmaya devam eden Akhisar Belediyesi, özellikle korona virüs salgınının etkileriyle ekonomik açıdan zor zamanların yaşandığı şu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlıyor. Belediye personeli ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda yardımlarını paketleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ramazan ayında da şehrimizdeki dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hazırladığımız gıda paketlerimizi ekip arkadaşlarımız ile birlikte paketledik. Sosyal Yardım İşleri ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerimiz belediyemize başvuruda bulunan dar gelirli tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle aşacağız" ifadelerini kullandı.

İçerisinde temel gıdaların bulunduğu Ramazan gıda paketleri, Akhisar ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren üretim kooperatiflerinden temin ediliyor. Bu şekilde Akhisar ve çevre yerleşim yerlerindeki üreticiler desteklenirken, Akhisarlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara da destek sağlanıyor.

Bu yardımların yanı sıra Akhisar Belediyesi tarafından "Akhisar Dayanışması Kampanyası" başlatıldı. Özellikle pandeminin olumsuz etkilerini bir nebze hafifletmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat bir "Ramazan Ayı" geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya tüm vatandaşlar katılabiliyor. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Besim Dutlulu, "Bu sene Ramazan ayında belki büyük iftar sofralarında birlikte olamayacağız; ama Akhisar'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sizlerin yardımını ulaştıracağız. Mübarek Ramazan ayında hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, kimse aç kalmasın diye başlattığımız dayanışma kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayan isteyen vatandaşların, Ramazan Paketi için 140 TL'yi Akhisar Belediyesi Bağış Hesabı'na (TR910001200956300007000024) veya İftar Desteği için 25 TL'yi Akhisar Belediyesi Aşevi Bağış Hesabına (TR580001200956300007000036) yatırabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Akhisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
Akhisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
Akhisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
Akhisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
Akhisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
Akhisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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