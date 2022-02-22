Akhisar Belediyesi'nden dijitalleşmede dev adım

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Açılış konuşmasını yapan Akhisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Çelik projeyi Türkiye'de kullanan ilk belediye olduklarını belirterek şu şekilde konuştu;"Evrak dolaşımının tamamen sona erdiği bu uygulama ile hem işlemler hızlandı hem de iş yükü hafifledi. Aynı zamanda kağıt israfı da sonlandı. Yapı ruhsatı, evrak kabulleri ile proje kontrol ve onay işlemlerinin dijital ortamda sürdürülmesini hedefleyen proje ile vatandaşlar e-Devlet üzerinden imar durumu başvurusu yapabiliyor. Aynı zamanda bu sistem sayesinde mimar ve mühendisler de tüm proje süreçlerini dijital olarak tamamlayabiliyor.

Şu anda gerçekten açık yüreklilikle söyleyebilirim, biz bunu Türkiye'de yapan ilk belediyeyiz. Bu da bizlere gurur veriyor. Bu şekilde çalışacak ilk belediyeyiz. Sistemdeki en önemli unsur ise denetlenebilir olmasıdır" dedi.

Sağlıktan eğitime her alanda dünyanın dijitalleştiğini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi olarak da dijital dönüşüme başladıklarını belirterek şu şekilde konuştu "Türkiye'de dijital ortamda imar yönetim sistemini kullanan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Mimar ve müteahhitlerin mimari projelerini teslim edecekleri bu sistem sayesinde hem israf ve zaman kaybının önüne geçiyoruz hem de vatandaşlarımız imar ile ilgili tüm işlemlerini online bir şekilde hızlı ve kolay yapabiliyor. Emeği geçen, tanıtım toplantımıza katılan herkese teşekkür ederim. Projenin benim açımdan en önemli yönleri hızlı olması, çevreci olması ve en önemlisi şeffaf olmasıdır. Bu projenin aynı zamanda birçok belediyeye de örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

Yapılan hizmetin kıymetini İzmir'den çok iyi gördüklerini ifade eden İzmir Mimarlar Odası Şube Başkanı İlker Kahraman konuşmaktan çok Akhisar Belediyesini alkışlamak istediğini ifade ederek, "Çok başarılı bir iş. Bu işin yapılabilirliğini göstermek herkes için büyük bir umut. El yordamı ile biçimlendirmeye çalıştığımız şehirleri çok şükür en sonunda sayısal şekilde biçimlendirme yöntemine geçmiş bulunmaktayız. Bunun faydaları saymakla bitmez. Hem kağıt israfından hem sürecin işleyişinin nerelerde tıkandığını anlamaya, şeffaflığa ve takipçiliğin de önüne geçmeye, eksiklerin giderilmesine, muhtemelen de inşaat kalitesinin artmasına kadar pek çok alanda fayda sağlayacak bir konudur"ifadelerini kullandı.

Akhisar Müteahhitler Derneği Başkanı Aydoğan Şirin, "İmar işlerindeki süreç bizler için sıkıntılı geçiyordu; bazen sorunları arsa sahiplerine aktaramıyorduk. Başkanımıza ve ekibine bu hizmet için teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda sistem tam olarak oturduğunda herkesin çok rahat edeceğini düşünüyorum" dedi.

Yazılım firması adına söz alan işletme sahibi İlker Duru "İmar belediyenin kalbi ve aslında çok hassas bir nokta. Mevzuatlar çok karışık, çok girilmek istenmeyen bir bölge ama buranın çözülmesi gerekiyor. Bizler de bu bölümlere girdik ve yazılımlar geliştirdik. Bir şeyleri de başardığımızı düşünüyorum. Elektronik olarak tüm bilgilerin alınarak, elektronik imzayla tüm süreçlerin burada işlemesi gerçekten çok önemliydi. Biz Akhisar'ı bir belediye ya da müşteri olarak görmedik, açıkçası biz buraya sürekli geliyoruz ve çalışmaları yerinde gördük. Akhisar bu anlamda Türkiye'de bir model oluşturmaya başladı" dedi.

Akhisar Belediyesi lansman toplantısına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, İzmir Mimarlar Odası Şube Başkanı İlker Kahraman, Akhisar Mimarlar Odası Başkanı Gülden Şataf Erhun, Akhisar Müteahhitler Derneği Başkanı Aydoğan Şirin, Yazılım firması yetkilisi İlker Duru, E imza sağlıyıcı firma yetkilileri Bora Gürsoy ve Raşit Koçak, basın mensupları, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

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