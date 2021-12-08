Akhisar Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi, amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesine ve sporda Akhisar'ın elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla amatör kulüplere desteklerini sürdürüyor. Kentteki tüm spor sahalarının bakımını yapan ve amatör spor kulüplerinin maç ve antrenmanlarını yapabilecekleri 2 adet yeni spor tesisini şehre kazandıran Akhisar Belediyesi, şimdi de kentteki amatör futbol kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyede misafir ettiği Hamidiye Spor, Selçikli Spor ve Zeytinliova Birlik Spor kulüplerinin malzeme ihtiyaçlarını karşıladı. Destek talep eden her spor kulübüne imkanlar ölçüsünde yardımcı olduklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, sporun ve sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini iletti.

"HER ZAMAN SPORU VE GENÇLERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Amatör kulüplere sadece malzeme değil tesis anlamında da destek verdiklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, "Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizdeki amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyoruz. Amatör spor kulüplerimiz için 1 adet antrenman sahası, 1 adet de futbol müsabakalarının oynanacağı spor tesisini şehrimize kazandırdık. Belediye Başkan Yardımcımız Ekrem Kayserili'nin bu konudaki emek ve gayretleri için gerçekten çok teşekkür ederim.Bunların yanı sıra gençlerimizin sporla buluşması, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, gelecekte başarılı birer sporcu olmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulunduk. Her zaman sporu ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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