Akhisar Belediyesi'nden Alevi Kültür Derneği'ne konferans salonu
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Akhisar Belediyesi'nden Alevi Kültür Derneği'ne konferans salonu

Akhisar Belediyesi'nden Alevi Kültür Derneği'ne konferans salonu
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Alevi Kültür Derneği'ne modern bir konferans salonu kazandırdı. Dernek yönetimi, çalışmalar tamamlandıktan sonra konferans salonuna, cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın adını vereceğini belirtti.

Akhisar Hacıishak Mahallesinde bulunan Akhisar Alevi Kültür Derneği'ni ziyaret eden ve burada yapılan konferans salonunda incelemelerde bulunan Başkan Besim Dutlulu çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Akhisar Alevi Kültür Derneği'ne kazandırdığımız konferans salonunda incelemelerde bulunduk. Son çalışmalar da bittikten sonra salonumuz birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Hayırlı olsun. Dernek Başkanımız Dursun Ali Şat ve yönetimine bizleri misafir ettikleri için çok teşekkür ederim. Biz hiç kimseyi ayırmadan, hangi partili olduğuna bakmadan tüm Akhisar halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"YÖNETİCİLER GELİP GEÇİCİ HİZMETLER ÖMÜR BOYU KALICI"

Yapılan konferans salonu için teşekkürlerini ileten Akhisar Alevi Kültür Derneği Başkanı Dursun Ali Şat, "Değerli başkanım göreve geldikten sonra yapılan ziyarette'Ben herkesin belediye başkanı olacağım; kimseyi ayırmayacağım" demiştiniz. Zaman geçtikçe sözünüzün arkasında olduğunuzu gördük. Herkese eşit mesafede olarak hizmet ediyorsunuz. Cem evine güzel bir kültür salonu kazandırdınız. Özgecan Aslan kültür salonu adını vereceğimiz salonumuz, ezilen, yakılan, öldürülen Canlarımızın salonu olacak. Emeği geçen tüm canların eline sağlık. Biz yöneticiler gelip geçiciyiz; fakat yapılan hizmetler ömür boyu kalıcı olacaklar. Cem evi yönetimim adınaBesim Dutlulu başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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Akhisar Belediyesi'nden Alevi Kültür Derneği'ne konferans salonu - Haberler
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