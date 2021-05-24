Akhisar Belediyesi'nde asfalt atağı başladı
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Akhisar Belediyesi'nde asfalt atağı başladı

Akhisar Belediyesi'nde asfalt atağı başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt yapım çalışmalarına hız verdi.

Asfalt sezonunun açılması ile birlikte Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam eden ekipler kırsal mahallelerin bağlantı yollarında ve tarım arazisi yollarında da sathi kaplama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Plan ve program dahilinde çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, vatandaşları bozuk yol sorunundan kurtarmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade ederek çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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